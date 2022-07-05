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مع اقتراب عيد الأضحى.. هذه فوائد “الضأن” والطريقة الصحية لتناوله
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مع اقتراب عيد الأضحى.. هذه فوائد “الضأن” والطريقة الصحية لتناوله

مع اقتراب عيد الأضحى.. هذه فوائد “الضأن” والطريقة الصحية لتناوله
٠٤:١٦:٤٥ م، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز القومى للبحوث في مصر نصائح حول تناول لحوم الأضاحي بشكل صحي وآمن، وتجنب صعوبة هضمها، مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك.

ونصح الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز، إلى سلق لحم الضأن للتخلص من الدهون، مشيرًا إلى أن مصادر لحوم الأضاحي تتنوع من لحوم الضأن والأبقار والماعز والجاموس والجمال.

وأوضح حسونة، حسبما نقل موقع “العربية”، أن لحوم الجاموس والأبقار أفضل من الناحية الصحية، نظرًا لسهولة طهيها وهضمها وقلة الدهون، وتعتبر لحوم الجمال ذات المحتوى الأقل في نسبة الدهون، وهي من اللحوم الحمراء المرتفعة البروتين، ويفضل لحم الجمال الأصغر سنًا.

وذكر أستاذ التغذية أن لحوم الضأن تعتبر مصدرًا للبروتين عالي الجودة، وكذلك الدهون الصحية، مثل أوميغا 3 المضاد للالتهابات، كما يحتوي لحم الضأن خاصة الأغنام الرعوية على ما يعرف بحمض اللينوليك الازدواجي الذي يعمل على تعزيز جهاز المناعة، ويساعد على خفض تخزين دهون الجسم، وتأخير ظهور أعراض الشيخوخة.

وأوضح أن الضأن يحتوي على نسبة مرتفعة من الحديد والزنك ويفيد ذلك في تغذية الأفراد الذين يعانون من الأنيميا والضعف العام، كما يحتوي على فيتامينات A وD، وفيتامين B6 المفيد لجهاز المناعة، وفيتامين B12 المقوى للجهاز العصبي.

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