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أمريكا عن مفاوضات الدوحة مع إيران بشأن الاتفاق النووي: فشلت
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أمريكا عن مفاوضات الدوحة مع إيران بشأن الاتفاق النووي: فشلت

أمريكا عن مفاوضات الدوحة مع إيران بشأن الاتفاق النووي: فشلت
٠٣:٢١:٣٢ م، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روب مالي، أن مفاوضات الدوحة مع طهران بشأن التوصل لاتفاق نووي قد فشلت.

وأوضح أن وفد طهران قدم في الدوحة مطالب لا تتعلق بالاتفاق النووي وعليه الرد على المقترحات الأمريكية، مشيرًا إلى أنه لا يزال هناك وقت للعودة إلى الاتفاق النووي ونأمل أن تختار إيران هذا الطريق.

وأكد روب مالي، أن واشنطن مستعدة لتوقيع اتفاق يشمل رفع العقوبات عن إيران لكنها تنتظر استعداد طهران لذلك.

من ناحية أخرى، أشار الرئيس الإيراني إلى أن محاولات أمريكا والدول الأوروبية اقتراح قرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران، في خضم مفاوضات الاتفاق النووي، هو قرار غير مسؤول ينتهك روح المحادثات والاتفاقيات.

وفي وقت سابق، بدأت المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة القطرية الدوحة حول الاتفاق النووي، وسط تأكيدات أمريكية بأن فرص إحياء الاتفاق مع طهران باتت أسوأ من ذي قبل.

الكلمات الدلالية:
أمريكا إيران الاتفاق النووي الدوحة روب مالي

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