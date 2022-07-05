النقابة العامة للسيارات: إطلاق 100 حافلة خلال التجربة الميدانية للنقل الترددي لحج 1443

تواصل – واس:

أعلنت النقابة العامة للسيارات نجاح التجربة الميدانية للنقل الترددي لحج 1443هـ، بإطلاق 100 حافلة من مراكز تجمع الحافلات.

وأكد مدير عام النقل الترددي وترددية القطار من النقابة، المهندس بندر خالد شلضوم، أنه تم رصد دورتين لكل حافلة من جميع الجهات المشاركة لتلافي السلبيات وتعزيز الإيجابيات.

وأضاف أنه تم جدولة إنطلاق القوافل لقياس زمن دورة الحافلة حسب خطة السير، وتوفير فرق من الموجهين للحافلات في جميع المسارات والمفارق، وفرق متكاملة من إدارة التشغيل للاهتمام والإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر.

منوهًا عن الإشراف على حركة الباصات لتقييم التجربة الميدانية على أرض الواقع، تأهبًا لتحقيق تجربة نقل فريدة من نوعها تخدم ضيوف الرحمن وتلبي احتياجاتهم وفق خطط سير مدروسة.

تنظيم الحافلات

وأوضح شلضوم أن شركات مطوفي حجاج تركيا و مسلمي أوروبا و أمريكا، وجنوب شرق آسيا، وإفريقيا غير العربية، وإيران، عملت بالأدوار الأساسية لإدارة التنظيم و الأدوار المطلوبة لمكاتب تقديم الخدمة.

موضحًا أن ذلك من خلال ترقيم مجموعتين كحد أدنى في كل من عرفات و مزدلفة ومشعر منى، لتمكين الحافلات من المرور عليها و الإشعار بإكمال الدورة لكل قافلة.

مواعيد الإطلاق

وجاء موعد انطلاق القافلة الأولى لشركة مطوفي حجاج تركيا في تمام الساعة الخامسة مساء، وتلتها بعشر دقائق القافلة الثانية، وبعد مضي عشر دقائق أخرى القافلة الثالثة.

بينما تحركت القافلة الأولى لشركة مطوفي جنوب شرق آسيا في تمام الساعة الخامسة وعشرة دقائق، وبعد مرور عشرة دقائق أخرى تحركت القافلة الثانية، وبعد الفترة الزمنية الفارقة ذاتها تحركت القافلة الأخيرة للشركة.

وبالنسبة للقافلة الأولى لشركة مطوفي إفريقيا غير العربية فقد انطلقت الساعة الخامسة والعشرين دقيقة، وفي غضون عشر دقائق انطلقت القافلة التالية ومن ثم القافلة الثالثة.

وفيما يخص قوافل شركة مطوفي إيران فقد انطلقت القافلة الأولى في تمام الساعة الخامسة والنصف، وبعد مضي عشر دقائق انطلقت القافلة الثانية.

وبعد الوقت ذاته انطلقت آخر قافلة، وتم الوصول للهدف المرجو من التجربة من جميع الجهات والاستفادة من الخبرات الكبيرة المشاركة في النقل الترددي.