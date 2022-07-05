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أرامكو تقرر رفع أسعار النفط لأكبر أسواقها في آسيا
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اقتصادية

أرامكو تقرر رفع أسعار النفط لأكبر أسواقها في آسيا

أرامكو تقرر رفع أسعار النفط لأكبر أسواقها في آسيا
٠٣:١١:٢٣ م، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة أرامكو، اليوم، رفع الدرجة الرئيسة للخام العربي الخفيف للعملاء الآسيويين، بمقدار 2.10 دولار للبرميل من مستوى يونيو إلى 6.50 دولار فوق خام القياس الذي تستخدمه.

وجاء قرار أرامكو لأكبر أسواقها في آسيا بأكثر من المتوقع، مع ارتفاع الطلب، في أعقاب تخفيف القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا، وكانت السوق تتوقع زيادة قدرها 1.50 دولار، وفقًا لمسح أجرته “بلومبرج” لشركات التكرير وتجار النفط.

وتذهب نسبة حوالي 60% من إنتاج المملكة إلى الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، والهند، الذين يعدون أكبر المشترين، فيما رفعت المملكة أسعار الشحنات المباعة بموجب عقود طويلة الأجل، بعد صعود العقود الآجلة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وقفز النفط الخام بأكثر من 50٪ هذا العام إلى ما يقرب من 120 دولارًا للبرميل.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، اتفقت مجموعة “أوبك+” على تسريع زيادات الإنتاج، وقالت المجموعة التي تضم 23 دولة، بقيادة المملكة وروسيا، إنها ستضيف 648 ألف برميل يوميًا إلى السوق في كل من يوليو وأغسطس، أي بزيادة حوالي 50% عما قررته في الأشهر الأخيرة.

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أرامكو أسعار النفط السوق الآسيوية الصين مجموعة أوبك بلس

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