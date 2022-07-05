الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
أسعار النفط ترتفع 3 دولارات بعد تعاملات غير مستقرة
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اقتصادية

أسعار النفط ترتفع 3 دولارات بعد تعاملات غير مستقرة

أسعار النفط ترتفع 3 دولارات بعد تعاملات غير مستقرة
٠٢:٢٨:٤٢ م، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، قرابة 3 دولارات، في ظل تعاملات مضطربة، وتوقعات بنقص شديد في إمداد النفط الروسي، تزامنًا مع إضراب العمال في النرويج، الذي بدأ اليوم، وأدى إلى خفض إنتاج النفط والغاز بمقدار 89 ألف برميل من النفط المكافئ يوميًا.

بينما يزيد الانخفاض غدًا، إذ يتراجع إنتاج النفط بمقدار 130 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من الأربعاء، وهو ما يمثل حوالي 6.5% من إنتاج النرويج.

وارتفع خام نايمكس الأمريكي الخفيف، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستويات قرب الـ 111.4 دولار للبرميل، بزيادة 3 دولارات للبرميل قبل أن يقلص مكاسبه إلى 1.2% قرب مستويات 110 دولار للبرميل.

وفي المقابل تراجع خام برنت القياسي إلى مستويات قرب الـ 112.8 دولار للبرميل قبل أن يصعد لمستويات الـ 113 دولار للبرميل مسجلاً تراجعًا في حدود 0.4%.

وتسود توقعات مفادها أن سعر برميل النفط قد يتضاعف أكثر من ثلاثة أضعاف إذا قررت روسيا خفض إنتاجها وسط ارتفاع قياسي في أسعار الغاز، ليصل إلى 380 دولارًا للبرميل، حسب تحليل “جيه بي مورجان”.

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أسعار النفط النرويج النفط الروسي النفط اليوم جلسة التداول خام برنت

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