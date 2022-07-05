الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بـ 10 لغات.. تفعيل خدمة الرد الآلي على استفسارات الحجاج
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بـ 10 لغات.. تفعيل خدمة الرد الآلي على استفسارات الحجاج

بـ 10 لغات.. تفعيل خدمة الرد الآلي على استفسارات الحجاج
٠٢:٢٦:٥٠ م، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة، أنها قررت تفعيل خدمة الرد الآلي عبر الهاتف المجاني “8002451000” بـ 10 لغات عالمية، وذلك للإجابة على الفتاوى والاستفسارات الخاصة بالحج على مدار الساعة.

وأوضحت أن خدمة الرد على الاستفسارات الخاصة بأسئلة ضيوف الرحمن، ستتم بمشاركة علماء ودعاة ومترجمين مختصين يعملون على مدار الساعة طيلة فترة الحج، وذلك في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة لتوعية الحجاج بأعمال الحج ضمن خطتها بالحج للعام الجاري.

وأكدت أن خدمة الرد الآلي تأتي ضمن الخدمات التوعوية والإرشادية التي تقدمها الوزارة للحجاج، في بيان صفة الحج والعمرة وأنواع النسك وكل ما يتعلق باستفسارات الحجاج والمعتمرين، مشيرة إلى أنها تقدم خدمة الرد الآلي بهذه اللغات العالمية:

1 – العربية.

2 – الإنجليزية.

3 – الفرنسية.

4 – التركية.

5 – الهندية.

6 – الأوردو.

7 – الهوسا.

8 – الإندونيسية.

9 – البنغالية.

10 – الأمهرية.

كما نفذت الوزارة ما مجموعه 9000 عملٍ دعوي منذ بدء موسم الحج وحتى الثالث من شهر ذي الحجة للعام الحالي 1443هـ، تضمنت محاضرات وكلمات ودروس علمية قدمها علماء ودعاة ومترجمين مختصين بأكثر من عشر لغات عالمية يعملون على مدار الساعة طيلة فترة الحج، في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة لتوعية وتبصير الحجاج بأعمال المناسك ضمن خطتها لحج العام الجاري.

وأشارت إلى أن مجموع الإجابات على استفسارات الحجاج بلغ 3434 إجابةً، كما تلقى الهاتف المجاني 2248 اتصالاً يتعلق بأحكام الحج، وتم تنفيذ 1584 درسًا علميًا و1531 كلمةً إرشادية و200 محاضرةٍ عن أحكام الحج وفضل عشر ذي الحجة وكل ما يتعلق بالحج، كما بلغ عدد المشاركات التلفزيونية الدعوية 25 مشاركة.

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الكلمات الدلالية:
خدمة الرد الآلي ضيوف الرحمن فتاوى الحج موسم الحج

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