الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
“مباراة ملاكمة” بين شرطي ومشتبه به في أحد شوارع المكسيك (فيديو)
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“مباراة ملاكمة” بين شرطي ومشتبه به في أحد شوارع المكسيك (فيديو)

“مباراة ملاكمة” بين شرطي ومشتبه به في أحد شوارع المكسيك (فيديو)
٠٢:١٦:١٠ م، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد رجال الأمن في المكسيك، أوقف شخصًا مشتبها به في مدينة تشيواوا، وكانت المفاجأة أنهما بدءا في تبادل اللكمات السريعة والمتتالية وكأنهما في حلبة ملاكمة وليس الشارع.

وأظهر المقطع المتداول، أن الشرطي كان بإمكانه إلقاء القبض على الشاب؛ لكنه تحمس لدرجة أنه خلع السترة الواقية وتخلى عن سلاحه وأكمل صراعه وأصبحا كأنهما في حلبة ملاكمة.

واستمر الصراع فترة من الوقت بين الرجلين ولم ينته بإصابات كبيرة، في الوقت الذي كانت إشارة المرور متوقفة مما أتاح لأحد قائدي السيارات توثيق الواقعة.

 

الكلمات الدلالية:
المكسيك حلبة ملاكمة شرطي مباراة ملاكمة

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