الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بعد سريانه في المحاكم.. كل ما تريد معرفته عن نظام الإثبات
الضمان الاجتماعي المطوَّر الأعلى بحثًا على “جوجل”.. طريقة التسجيل بالخطوات
هذه مواقفنا وهذا وطننا.. رجال الأمن يتعاهدون على خدمة ضيوف الرحمن (فيديو)
مقتل وإصابة 35 يمنيًا في انفجار مخزن سلاح بمدينة لودر بأبين (فيديو)
روسيا تكشف مفاجأة بشأن الأسلحة التي أرسلها الغرب لأوكرانيا
تراجع طفيف في أسعار الذهب بالمملكة اليوم.. وارتفاع عالمي

أحدث الأخبار

بعد سريانه في المحاكم.. كل ما تريد معرفته عن نظام الإثبات

بعد سريانه في المحاكم.. كل ما تريد معرفته عن نظام الإثبات
٠٢:٠١:١١ م، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير

بدأ سريان نظام الإثبات في القضاء، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وهو يعد أحد أهم الأنظمة القضائية؛ ما يضفي مزيدًا من الموثوقية في التعاملات بين الأشخاص، وإثبات الحقوق، ويدعم استقرار التعاملات في المجتمع.

كما أن نظام الإثبات يقلص النزاعات والخلافات ويسهم في تحقيق الاستقرار، ويحقق العدالة الناجزة، لافتة إلى أن نظام الإثبات يسري على المعاملات التجارية والمدنية، وفق عكاظ.

التنبؤ بالأحكام ورد الدعاوى

ويرى خبراء قانونيون، أن نظام الإثبات يواكب أحدث التطورات، وسيكون نقطة تحول مهمة في تحسين مهمات التقاضي، وتقديم الدفوع من الخصوم، والتنبؤ بالأحكام ورد الدعاوى، ويوفر الوقت والجهد في عملية التقاضي.

ونظام الإثبات هو أحد المشاريع التشريعية الأربعة التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في فبراير 2021، وأقرها مجلس الوزراء في ديسمبر من العام نفسه.

تمكين الأدلة

يقوم نظام الإثبات على تمكين الأدلة التي يمكن لأطراف النزاع أن يتقدموا بها أمام القضاء بالطرق والإجراءات التي نص عليها النظام على وجود أو صحة واقعة قانونية متنازع عليها تصلح أساسًا لحق مدعى به.

ويهدف نظام الإثبات إلى تحديد إجراءات الإثبات وما يترتب عليها أمام المحاكم والجهات القضائية، والتوافق مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية والقوانين المقارنة، ومواكبة المستجدات والتطورات العملية في الإثبات، وتسريع إجراءات التقاضي عبر تقييد تقديم الأدلة وفق مهل محددة، والوضوح والدقة في إجراءات الإثبات، وتعزيز الثقة والشفافية لتشجيع الاستثمار الأجنبي.

الكلمات الدلالية:
المحاكم المملكة نظام الاثبات ولي العهد

مواد ذات صلة

المزيد
دعوة المواطنين لسرعة استلام جوازات سفرهم

دعوة المواطنين لسرعة استلام جوازات سفرهم

منذ 7 سنوات
شرطة الرياض تطيح بالشاب المتفاخر بالاعتداء على آخر وتصويره (فيديو)

شرطة الرياض تطيح بالشاب المتفاخر بالاعتداء على آخر وتصويره (فيديو)

منذ 6 سنوات
التجارة: سنردع وكلاء السيارات المماطلين في الإصلاح

التجارة: سنردع وكلاء السيارات المماطلين في الإصلاح

منذ 7 سنوات
الرياض.. بدء تفعيل تحويلة «الدائري الشرقي» بين مخرجي «8 و9»

الرياض.. بدء تفعيل تحويلة «الدائري الشرقي» بين مخرجي «8 و9»

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *