بعد سريانه في المحاكم.. كل ما تريد معرفته عن نظام الإثبات

تواصل- فريق التحرير

بدأ سريان نظام الإثبات في القضاء، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وهو يعد أحد أهم الأنظمة القضائية؛ ما يضفي مزيدًا من الموثوقية في التعاملات بين الأشخاص، وإثبات الحقوق، ويدعم استقرار التعاملات في المجتمع.

كما أن نظام الإثبات يقلص النزاعات والخلافات ويسهم في تحقيق الاستقرار، ويحقق العدالة الناجزة، لافتة إلى أن نظام الإثبات يسري على المعاملات التجارية والمدنية، وفق عكاظ.

التنبؤ بالأحكام ورد الدعاوى

ويرى خبراء قانونيون، أن نظام الإثبات يواكب أحدث التطورات، وسيكون نقطة تحول مهمة في تحسين مهمات التقاضي، وتقديم الدفوع من الخصوم، والتنبؤ بالأحكام ورد الدعاوى، ويوفر الوقت والجهد في عملية التقاضي.

ونظام الإثبات هو أحد المشاريع التشريعية الأربعة التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في فبراير 2021، وأقرها مجلس الوزراء في ديسمبر من العام نفسه.

تمكين الأدلة

يقوم نظام الإثبات على تمكين الأدلة التي يمكن لأطراف النزاع أن يتقدموا بها أمام القضاء بالطرق والإجراءات التي نص عليها النظام على وجود أو صحة واقعة قانونية متنازع عليها تصلح أساسًا لحق مدعى به.

ويهدف نظام الإثبات إلى تحديد إجراءات الإثبات وما يترتب عليها أمام المحاكم والجهات القضائية، والتوافق مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية والقوانين المقارنة، ومواكبة المستجدات والتطورات العملية في الإثبات، وتسريع إجراءات التقاضي عبر تقييد تقديم الأدلة وفق مهل محددة، والوضوح والدقة في إجراءات الإثبات، وتعزيز الثقة والشفافية لتشجيع الاستثمار الأجنبي.