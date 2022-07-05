الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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الضمان الاجتماعي المطوَّر الأعلى بحثًا على “جوجل”.. طريقة التسجيل بالخطوات
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الضمان الاجتماعي المطوَّر الأعلى بحثًا على “جوجل”.. طريقة التسجيل بالخطوات

الضمان الاجتماعي المطوَّر الأعلى بحثًا على “جوجل”.. طريقة التسجيل بالخطوات
٠١:٥٠:٥٤ م، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر الضمان الاجتماعي المطور، المركز الأول، في قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك البحث “جوجل”، بما يقارب 100 ألف عملية بحث، ليحتل الضمان الاجتماعي المطور قائمة الترند.

وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موقعًا جديدًا، يضم كل خدمات الضمان الاجتماعي المطور، كما يمكن من خلاله التسجيل عبر الرابط: ( هنا ).

وقد تم تحديث وإضافة بعض الشروط و التغييرات على نظام الضمان الاجتماعي؛ ليقدم الدعم الأمثل وليتناسب مع حاجة المواطنين، ومن ضمن مميزات الدعم مساعدة وتأهيل المواطنين في المملكة ودعمهم ليصبحوا أفرادًا منتجين، ومشاركتهم في تطوير مستواهم المعيشي لتقدم الدولة وازدهارها في جميع المجالات.

بينما وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من الشروط ليتمكن المواطن من تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ، وهذه الشروط هي:

1- أولاً بالنسبة للمرأة الأرملة أو المطلقة يجب أن يكون أبناؤها من مواطن ويحملون الجنسية السعودية، ويجب إثبات إقامتهم الدائمة على أراضي المملكة.

2- بالنسبة للمرأة المطلقة من رجل غير سعودي، يشترط عليها إقامة دائمة وسارية المفعول في المملكة.

3- أما عن شروط ذوي الإعاقات فهي بطاقة تنقل غير منتهية الصلاحية.

الكلمات الدلالية:
الضمان الاجتماعي المطور جوجل شروط الضمان الاجتماعي قائمة الترند محرك البحث وزارة الموارد البشرية

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