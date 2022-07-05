الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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روسيا تكشف مفاجأة بشأن الأسلحة التي أرسلها الغرب لأوكرانيا

روسيا تكشف مفاجأة بشأن الأسلحة التي أرسلها الغرب لأوكرانيا
٠١:٠٤:١٦ م، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف وزير الدفاع الروسي سيرجي شيوغو، أن الأسلحة التي أرسلها الغرب إلى أوكرانيا، يتم بيعها في السوق السوداء، ما يُشكل خطرًا على الجميع.

وأوضح أن زيادة إمداد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة يُطيل أمد الصراع، مؤكدًا أن العملية العسكرية في أوكرانيا ستتواصل حتى تحقيق الأهداف التي حددها الرئيس بوتين.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها تمكنت من إسقاط 3 طائرات بدون طيار واعترضت 3 صواريخ باليستية، في خيرسون وخاركيف، مؤكدة أنها تمكنت من تدمير 4 مستودعات ذخيرة ومخازن للصواريخ تابعة للجيش الأوكراني في 18 منطقة.

فيما أشار مجلس الأمن الروسي، إلى أن زيادة إمداد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة الفتاكة لن يمنع موسكو عن تحقيق أهدافها، مؤكدًا أن بلاده تسعى لكي ينص الدستور الأوكراني على حيادها.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه السفيرة البريطانية لدى أوكرانيا، أن أوروبا مصممة على التركيز والعمل المتسارع لضخ مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وأنها ستستمر في دعم أوكرانيا، مؤكدة أنه على الأوكرانيين أن يكونوا جزءًا من جهود إعادة الإعمار.

الكلمات الدلالية:
أوروبا أوكرانيا بوتين روسيا سيريجي شويغو

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