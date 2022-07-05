الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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مقتل وإصابة 35 يمنيًا في انفجار مخزن سلاح بمدينة لودر بأبين (فيديو)
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مقتل وإصابة 35 يمنيًا في انفجار مخزن سلاح بمدينة لودر بأبين (فيديو)

مقتل وإصابة 35 يمنيًا في انفجار مخزن سلاح بمدينة لودر بأبين (فيديو)
٠١:١٥:٤٩ م، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قتل 5 أشخاص، وأصيب حوالي 30 آخرون، جراء انفجار مخزن سلاح وسط السوق المركزي لمدينة لودر، بمحافظة أبين اليمنية،

ووفق موقع “روسيا اليوم”، يقع المستودع في منطقة مأهولة بالسكان، مما أدى إلى ارتفاع أعداد الضحايا، وتقع مدينة لودر بمحافظة أبين التي تكثر فيها الجماعات الإرهابية، وظلت لسنوات تحت سيطرة تنظيم “القاعدة” قبل تطهيرها من قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وسيطرت قوات الجيش اليمني التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، على المدينة، بعد أن دارت بينها وبين الحزام الأمني مواجهات انتهت بسيطرة الأولى على مناطق واسعة من محافظة أبين، لتعود الجماعات الإرهابية لتنشط مجددًا في تلك المناطق.

الكلمات الدلالية:
اليمن انفجار مخزن سلاح محافظة أبين مدينة لودر ميليشيا الحوثي

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