لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بجامعة الملك عبد الله للعلوم

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أعلنت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، “كاوست”، توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وفقًا للتفاصيل و الشروط الوظيفية أدناه :

* المسميات الوظيفية :

1- مهندس ضوابط المشاريع – مشروع جزيرة شوشة.

* المؤهلات والخبرة:

– درجة البكالوريوس في الهندسة.

– 12 عامًا من الخبرة في ضوابط المشروع والتخطيط والجدولة وإدارة العقود التجارية، مع خبرة في التخطيط ومراقبة التكاليف والعقود.

2- مدير برنامج – مشروع جزيرة شوشة.

* المؤهلات والخبرة:

– درجة البكالوريوس في تخصص متعلق بالبناء والهندسة من مؤسسة معترف بها.

– مؤهل بعد التخرج في الانضباط المتعلق بالبناء والهندسة أمر مرغوب فيه.

– الحصول على شهادة محترف إدارة المشاريع أو أي شهادة مهنية أخرى، مع خبرة لا تقل عن 15 عامًا.

3- مهندس ترجمة بحثية – دورة حياة.

* المؤهلات والخبرة:

– ستحصل على درجة الماجستير في الهندسة أو العلوم ويفضل الدكتوراه.

– 8 سنوات من الخبرة في الصناعة بدرجة الماجستير أو 4 سنوات من الخبرة في الصناعة مع درجة الدكتوراه.

* التقديم:

– ئللاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية:

– رابط التقديم : (اضغط هنا).