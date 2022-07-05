لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بجامعة الملك عبد الله للعلوم
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أعلنت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، “كاوست”، توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وفقًا للتفاصيل و الشروط الوظيفية أدناه :
* المسميات الوظيفية :
1- مهندس ضوابط المشاريع – مشروع جزيرة شوشة.
* المؤهلات والخبرة:
– درجة البكالوريوس في الهندسة.
– 12 عامًا من الخبرة في ضوابط المشروع والتخطيط والجدولة وإدارة العقود التجارية، مع خبرة في التخطيط ومراقبة التكاليف والعقود.
2- مدير برنامج – مشروع جزيرة شوشة.
* المؤهلات والخبرة:
– درجة البكالوريوس في تخصص متعلق بالبناء والهندسة من مؤسسة معترف بها.
– مؤهل بعد التخرج في الانضباط المتعلق بالبناء والهندسة أمر مرغوب فيه.
– الحصول على شهادة محترف إدارة المشاريع أو أي شهادة مهنية أخرى، مع خبرة لا تقل عن 15 عامًا.
3- مهندس ترجمة بحثية – دورة حياة.
* المؤهلات والخبرة:
– ستحصل على درجة الماجستير في الهندسة أو العلوم ويفضل الدكتوراه.
– 8 سنوات من الخبرة في الصناعة بدرجة الماجستير أو 4 سنوات من الخبرة في الصناعة مع درجة الدكتوراه.
* التقديم:
– ئللاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية:
– رابط التقديم : (اضغط هنا).