هذه مواقفنا وهذا وطننا.. رجال الأمن يتعاهدون على خدمة ضيوف الرحمن (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعدد من رجال أمن المملكة المكلفين بمهمة تأمين سلامة الحجاج.

وأظهر الفيديو المتداول، أحد الجنود وهو يهتف بحماس لاستنفار زملائه واستنهاض الهمة في قلوبهم قبل انطلاق موسم الحج لأداء مهمتهم السامية في تأمين ضيوف الرحمن.

وهتف الجندي :” هذه مواقفنا وهذا وطننا، عند الخطر ما عاد بالأمر أمرين سوق المنايا خابرٍ مشترانا”.

كان مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، قد أعلن أمس أن وزير الداخلية اعتمد خطتين أمنيتين لحفظ أمن الحج هذا العام.

وأوضح أن العمل يجري على قدم وساق على منع الممارسات السلبية التي تخل بالأمن في المشاعر المقدسة.

وأكد أنه على الحجاج التقيد بالتفويج لرمي الجمرات وطواف الإفاضة أو الوداع، كما أكد على فرض طوق أمني على المشاعر المقدسة لمنع دخول الحجاج غير المصرح لهم.

وأضاف أنه تم ضبط 2062 مخالفًا لأنظمة الإقامة ينوون أداء الحج بطريقة غير نظامية، إضافة إلى نحو 99792 مقيمًا لم يحصلوا على التصاريح اللازمة لدخول مكة المكرمة.

وأشار إلى أنه تم إعادة 69663 ألف سيارة مخالفة تنقل اشخاصًا غير مصرح لهم، مؤكدًا جاهزية كافة القطاعات الأمنية لخدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام.

فيما أكد قائد قوات أمن الحج، أنه يتم تطبيق العقوبات النظامية بحق 288 مواطنًا ومقيمًا خالفوا أنظمة الحج، لافتًا إلى أنه تم ضبط 63 حملة وهمية مخالفة خلال الأيام الماضية، مشددًا على أن قوات أمن الحج جاهزة للحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.