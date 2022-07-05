الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
“الدفاع الروسية”: إسقاط 3 طائرات وتدمير مخازن للصواريخ بأوكرانيا
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“الدفاع الروسية”: إسقاط 3 طائرات وتدمير مخازن للصواريخ بأوكرانيا

“الدفاع الروسية”: إسقاط 3 طائرات وتدمير مخازن للصواريخ بأوكرانيا
١٢:٤٠:١٨ م، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها أسقطت 3 طائرات بدون طيار واعتراض 3 صواريخ باليستية في مناطق، خيرسون وخاركيف.

وأوضحت أنها تمكنت من تدمير 4 مستودعات ذخيرة ومخازن للصواريخ تابعة للجيش الأوكراني في 18 منطقة، وأنها دمرت معسكر لمقاتلين أجانب ومحطة رادار لصواريخ S-300 في ميكولايف.

فيما أكد الرئيس الأوكراني، أنه لا خيار أمام بلاده سوى مواصلة التصدي للقوات الروسية، مشيرًا إلى أن روسيا تستخدم أراضيهم كمنصة للسيطرة على دول أوروبية أخرى.

وأضاف أنه يجب على الغرب حث روسيا على حلول سلمية لإنهاء الحرب، وأن بلاده بحاجة إلى ضمانات أمنية حتى لو لم تكن عضوًا في حلف الناتو، لافتًا إلى أن ما يحدث في سوق الطاقة في أوروبا حرب روسية على بلدانها.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأوكراني، أن دفاعاته الجوية أسقطت 6 صواريخ روسية في سماء دينبرو جنوبي أوكرانيا.

فيما أشارت وزيرة الخارجية البريطانية، إلى أنه يجب محاسبة روسيا على الأضرار التي تسببت فيها في أوكرانيا.

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أنه يمكن أن تخرج أوكرانيا من الحرب وتكون أكثر قوة وتطورًا، وأن عليها أن تعيد ثقة الشركات واستقطاب رؤوس الأموال من الخارج، مؤكدة أن أوكرانيا بحاجة إلى إصلاحات شجاعة رفقة الاستثمارات.

يأتي هذا في الوقت الذي، أكد فيه الرئيس الروسي، أن قواته مستمرة في تنفيذ العمليات العسكرية في أوكرانيا، وأن الوحدات التي شاركت في عمليات لوجانسك يمكن أن ترتاح، بينما تواصل الوحدات الأخرى عملياتها.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا بوتين خيرسون روسيا لوجانسك

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