تراجع طفيف في أسعار الذهب بالمملكة اليوم.. وارتفاع عالمي

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واصلت أسعار الذهب في المملكة، اليوم، تراجععها بشكل ملحوظ، حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 217.02 ريال، أي ما يعادل 57.87 دولار، ووصل سعر الجرام عيار 22 إلى 198.93 ريال/ 53.05 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في المملكة 189.89 ريال/ 50.64 دولار، بعد أن بلغ أمس الاثنين نحو 190.63 ريال/ 50.83 دولار، أما سعر الجرام عيار 18 فبلغ 162.76 ريال/ 43.40 دولار.

وجاء سعر أوقية الذهب “بيع” بـ 6750 ريالاً/ 1800 دولار، أما سعر الشراء فسجّل 6753 ريالاً/ 1801 دولار.

وعالميًا، ارتفعت بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، مدعومة بمخاوف بشأن النمو الاقتصادي، رغم ارتفاع والزيادات الوشيكة في أسعار الفائدة.

وارتفع الفوري 0.1% إلى 1810.45 دولار للأوقية، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1812.20 دولار.