8 نصائح طبية مهمة للمصابين بمشاكل “الديسك “من الحجاج

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يحتاج حجاج بيت الله الحرام، من أجل أداء مناسك الحج والسعي والتنقل في المشاعر المقدسة، لحالة صحية سليمة، والحرص على سلامة الجسم من أي آلام، خاصة مرضى العظام والعمود الفقري.

ونصح خبراء الصحة، ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله، بضرورة الاهتمام بالصحة العامة للجسم، مؤكدين على الحجاج الذين يعانون بأمراض العمود الفقري ومشكلات “الديسك”، بضرورة الاهتمام بهذه الإرشادات:

1 – عدم الانحناء إلى الأمام.

2 – تجنب رفع الوزن الثقيل.

3 – اتباع نظام غذائي صحي.

4 – ضرورة ارتداء أحذية مناسبة.

5 – الاهتمام بالرعاية الصحية.

6 – عدم الجلوس لفترات طويلة.

7 – الحرص على وضعية نوم جيدة.

8 – الحرص على أخذ قسط وافر من الراحة.

وأكد الخبراء على ضيوف الرحمن، للحفاظ على العمود الفقري، بضرورة التخلص من العادات السيئة مثل؛ “التدخين والمكيفات والمخدرات”، ما يعرض صحة الإنسان وخاصة مرضى العظام لضعف الجهاز المناعي.

كما حذرت وزارة الصحة ضيوف الرحمن من التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارة، مما يؤثر سلبًا على إتمام مناسك الحج، مشددة على ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، مما قد يؤدي إلى الإصابة بضربات الشمس والتأثير سلبًا في إتمام مناسك الحج، مستشهدة بحديث النبي (صلى الله عليه وسلم)، عن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه)، قال رسول الله: “أبردوا بالظهر؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم”.