الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
الأعلى منذ 8 أشهر.. ارتفاع مؤشر المشتريات بالمملكة في يونيو
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الأعلى منذ 8 أشهر.. ارتفاع مؤشر المشتريات بالمملكة في يونيو

الأعلى منذ 8 أشهر.. ارتفاع مؤشر المشتريات بالمملكة في يونيو
١٢:٠١:٢٧ م، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفع مؤشر مديري المشتريات في المملكة خلال شهر يونيو، مسجلاً أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021، وذلك بسبب تحسن ملحوظ في الطلبات الجديدة لشركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

فيما شكلت تكاليف مستلزمات الإنتاج ضغوطًا قوية على القطاع الخاص غير النفطي، في يونيو الماضي، وارتفعت ضغوط التكلفة إلى أعلى مستوى لها في 22 شهرًا، حسب مؤشر PMI.

وقدرت وكالة “ستاندرد أندر بورز” للتصنيفات الائتمانية متوسط نمو الاقتصاد المحلي للمملكة بـ2.4% خلال الفترة من 2021 إلى 2024، بعد انكماش بنسبة 4.1% عام 2020.

ومن جانبه أعلن بنك الاستثمار المصري “بلتون” توقعاته أن يسجل الاقتصاد المحلي في المملكة خلال العام الحالي 2022 أعلى معدل نمو في 9 سنوات بنسبة 4.9%، وفق “اقتصاد الشرق من بلومبرج”.

وأرجع البنك الأسباب إلى زيادة إنتاج النفط، والتحسن القوي للقطاع غير النفطي، الذي من المتوقع أن يحقق نموًا بنحو 2.9% في 2022، بدعم من نمو القطاعات العقارية والتكنولوجيا المالية وقطاعات الجملة والتجزئة.

بينما قال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في شركة “إس أند بي غلوبال”، إنّ الاقتصاد غير المنتج للنفط في المملكة استمر في اكتساب مزيد من القوة في شهر يونيو الماضي.

وأضاف أن ذلك ظهر بوضوح من خلال الزيادة القوية في مستويات الأعمال الجديدة، مما شجع الشركات على توسيع إنتاجها وإجراء عمليات شراء أكبر لمستلزمات الإنتاج.

الكلمات الدلالية:
الاقتصاد المحلي القطاع الخاص تصنيف المملكة ستاندرد أندر بورز مؤشر مديري المشتريات نمو الاقتصاد السعودي

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