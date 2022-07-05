الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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42 درجة مئوية.. تعرف على درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة اليوم

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42 درجة مئوية.. تعرف على درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة اليوم

42 درجة مئوية.. تعرف على درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة اليوم
١١:٣٢:٤٤ ص، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم.

وتوقع المركز أن تتراوح درجات الحرارة العظمى على مكة المكرمة اليوم، ما بين 30 – 42 درجة مئوية، فيما تصل درجة الحرارة على مشعر منى إلى ما بين 31 – 41 درجة مئوية.

وأوضح المركز أن درجة الحرارة اليوم في مزدلفة، من المتوقع أن تصل ما بين 31 – 41 درجة مئوية، وعلى عرفة ما بين 29 – 42 درجة مئوية.

وأشار إلى تعرض المشاعر المقدسة إلى نشاط في الرياح السطحية خلال أوقات النهار قد تثير الأتربة خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، لافتًا إلى أن حالة السماء تكون غائمة جزئيًا، وأن اتجاه الرياح شمالية غربية نشطة، قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

فيما توقع أن ترتفع درجات الحرارة على بعض المناطق، حيث سجلت محافظة الإحساء بالمنطقة الشرقية أعلى درجة في المملكة بـ 46 درجة، والدمام 45 درجة مئوية، كما سجلت مكة المكرمة والخرج وحفر الباطن 44 درجة مئوية.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، لتسجل كل من الباحة 27 درجة مئوية، ومحافظة أبها في عسير 30 درجة مئوية.

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الكلمات الدلالية:
المشاعر المقدسة درجات الحرارة عرفة مزدلفة مكة المكرمة منى

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