أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
تواصل – فريق التحرير:
نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الثلاثاء، الموافق 5 من يوليو، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.
وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.9090
وجاءت أسعار العملات أمام الريال اليوم كالآتي:
درهم إماراتي 1.0209
دينار بحريني 9.9469
دينار كويتي 12.2210
ريال عماني 9.7403
ريال قطري 1.0297
جنيه إسترليني 4.5453
فرنك سويسري 3.9006
فيما ارتفع مؤشر الدولار بقوة وصولاً إلى مستويات قرب الـ 105.44 نقطة والتي تعد الأعلى منذ أكثر من 20 عامًا، وزاد مؤشر الدولار الرئيس، اليوم، في حدود 0.3%.
ورغم النزول دون ذروة 11 عامًا، يبدو أن العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عاد للارتفاع من جديد، حيث ارتفع خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء 0.058 نقطة إلى مستويات قرب الـ3%.