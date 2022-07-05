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اقتصادية

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
١١:٤٩:٠٢ ص، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الثلاثاء، الموافق 5 من يوليو، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.9090

وجاءت أسعار العملات أمام الريال اليوم كالآتي:

درهم إماراتي 1.0209

دينار بحريني 9.9469

دينار كويتي 12.2210

ريال عماني 9.7403

ريال قطري 1.0297

جنيه إسترليني 4.5453

فرنك سويسري 3.9006

فيما ارتفع مؤشر الدولار بقوة وصولاً إلى مستويات قرب الـ 105.44 نقطة والتي تعد الأعلى منذ أكثر من 20 عامًا، وزاد مؤشر الدولار الرئيس، اليوم، في حدود 0.3%.

ورغم النزول دون ذروة 11 عامًا، يبدو أن العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عاد للارتفاع من جديد، حيث ارتفع خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء 0.058 نقطة إلى مستويات قرب الـ3%.

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