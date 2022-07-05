صورة تاريخية للملك عبدالعزيز وابنه الملك سعود بلباس الإحرام قبل 87 عامًا

تواصل- فريق التحرير

نشر حساب الملك عبدالعزيز، صورة تاريخية للملك المؤسس خلال تأديته مناسك الحج، برفقة ابنه الملك سعود قبل نحو 87 عامًا.

وأظهرت الصورة، التي نشرها الحساب عبر “تويتر”، الملك المؤسس، وعلى يمينه الملك سعود مرتديين ملابس الإحرام وحولهما عدد من الأشخاص خلال تأديتهما لمناسك الحج لعام 1353 هـ (1935م).

وأتمت المملكة كافة استعداداتها وأعلنت جاهزيتها لموسم الحج هذا العام، حيث أعلن مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، أن وزير الداخلية اعتمد خطتين أمنيتين لحفظ أمن الحج هذا العام.

وأوضح أن العمل يجري على قدم وساق على منع الممارسات السلبية التي تخل بالأمن في المشاعر المقدسة.

وأكد أنه على الحجاج التقيد بالتفويج لرمي الجمرات وطواف الإفاضة أو الوداع، مع تأكيده على فرض طوق أمني على المشاعر المقدسة لمنع دخول الحجاج غير المصرح لهم.

وأضاف أنه تم ضبط 2062 مخالفًا لأنظمة الإقامة ينوون أداء الحج بطريقة غير نظامية، إضافة إلى نحو 99792 مقيمًا لم يحصلوا على التصاريح اللازمة لدخول مكة المكرمة.