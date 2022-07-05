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الزعاق يكشف عن حركة السحب في «موسم القيظ» خلال شهر يوليو على المملكة
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الزعاق يكشف عن حركة السحب في «موسم القيظ» خلال شهر يوليو على المملكة

الزعاق يكشف عن حركة السحب في «موسم القيظ» خلال شهر يوليو على المملكة
١٠:٢٦:٥٤ ص، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الباحث الفلكي وخبير الأرصاد والأحوال الجوية، د. خالد بن صالح الزعاق ، عن تكون السحب خلال موسم القيض بشهر يوليو، وعن حركة هذه السحب وأنواعها.

وبيّن الزعاق أنه مع ارتفاع درجات الحرارة يزداد حمو المسطحات المائية في بحر العرب وخليجه، فيتخلق ذراعين من السحب وهي نوعان:

1- سحب ماطرة، التي تأتي من الجهة الغربية طوال موسمي الخريف والشتاء، وتكون على سلطنة عمان، واليمن، ومصايف المملكة.

2- سحب عابرة، أو غير ماطرة، وتكون على المناطق الشرقية والشمالية والوسطى والغربية من المملكة، والتي تأتي من الشرق طوال موسم القيظ.

وأوضح الخبير الفلكي أن السحب العابرة تسمى أيضًا بالسحب العكسية، لأنها تتجه من المشرق إلى المغرب.

وتسمى كذلك السحب الكاتمة، لأنها تكتم الأجواء وتزبد من الإحساس بارتفاع درجة الحرارة.

وأضاف أن اليعض يسمي موسم القيظ بموسم صباغ اللون، لأن فيه ينتقل لون البلح من الأخضر إلى الأحمر والأصفر.

 

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