“الصحة”: 4 فئات هم الأكثر عرضة للإصابة بـ”الدرن”

تواصل – فريق التحرير

كشفت وزارة الصحة عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض الدرن.

وأوضحت الوزارة في إنفوجراف نشرته صفحة تجمع الرياض الصحي الأول، أن الأكثر عرضة للإصابة بالدرن هم:

1- المخالطون لحالات الدرن الرئوي أو درن الحنجرة.

2- المصابون بالأمراض المزمنة كنقص المناعة والسكري.

3- المدخنون ومتعاطو الكحول.

4- حالات الدرن الكامل.

وحذرت وزارة الصحة ضيوف الرحمن من التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارة، مما يؤثر سلبًا على إتمام مناسك الحج.

وشددت الوزارة على ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، مما قد يؤدي إلى الإصابة بضربات الشمس والتأثير سلبًا في إتمام مناسك الحج، مستشهدة بحديث النبي (صلى الله عليه وسلم)، عن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه)، قال رسول الله: “أبردوا بالظهر؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم”.

وقدمت وزارة الصحة، عددًا من النصائح للحجاج الذين سيؤدون المناسك هذا العام، وذلك من أجل الحفاظ عليهم من أي عدوى فيروسية تهدد صحتهم وتعرض سلامتهم للخطر، باتباع 4 إجراءات احترازية وهي:

1 – التباعد الجسدي.

2 – ارتداء الكمامة.

3 – تجنب المصافحة.

4 – تعقيم اليدين وغسلهما.