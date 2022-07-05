تنبيه متقدم من “الأرصاد”: رياحِ وأتربة وغبار على هذه المناطق حتى المساء

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا من استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء ومناطق من المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على هذه المناطق:

1- منطقة المدينة المنورة، وتشمل “المهد ووادي الفرع والرايس وينبع النخل”.

2 – منطقة نجران، وتشمل “الخرخير وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ويدمة”.

3 – منطقة الباحة، وتشمل “الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد والعقيق والقرى وبلجرشي وبني حسن”.

4 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة المقدسة والعرضيات والجموم وبحرة والشعيبة والقنفذة والليث والمظيلف وأضم والسيل الكبير والشفا والطائف”.

5 – منطقة جازان، وتشمل “الطوال والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والدرب وبيش وجازان وفرسان”.

6- منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال المع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين وخميس مشيط وسارة عبيدة وظهران الجنوب، وبيشة وتثليث وطريب”.

7 – المنطقة الشرقية، وتشمل “الإحساء والبطحاء والجبيل والخبر والدمام والشيبة والظهران والعبيلة والقطيف وبقيق وحرض وخريص ورأس تنورة وسلوى والخفجي والقيصومة والنعيرية وعردة”.

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الرياح والأتربة والغبار، تستمر – بمشيئة الله – حتى المساء.