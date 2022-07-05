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7 أشياء استقبل بها كشافة شباب مكة ضيوف الرحمن من كافة الجنسيات

7 أشياء استقبل بها كشافة شباب مكة ضيوف الرحمن من كافة الجنسيات
٠٩:٣٨:١٤ ص، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

استقبل فريق كشافة شباب مكة التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام من مختلف الجنسيات.

كما قام القادة والكشافون المشاركون في موسم الحج بمعسكرات الخدمة العامة التابعة لجمعية الكشافة ووزارة الرياضة وشركات الطوافة وبعض المؤسسات الأهلية والتطوعية باستقبال الحجيج على هذا النحو:

1 – توزيع علم المملكة عليهم.

2 – تطبيق مهارات المسح.

3 – ممارسة عمليات الإرشاد والتوجيه.

4 – توصيل ضيوف الرحمن إلى حيث يريدون.

 5 – تجربة الإسعافات الأولية والإنقاذ.

6 – توزيع عدد 7 أصناف من الهدايا المقدمة من رعاة الحفل شملت:

أ –  سجادة فاخرة.

ب – مصاحف بمختلف اللغات.

 ج – هدية قيمة.

 د – شمسية فاخرة.

هـ – هدية مؤسسة.

و – هدية الحاج والمعتمر.

ز – توزيع التمور.

وحسب صحيفة “الرياض”، أوضح قائد عام فريق كشافة شباب مكه المكرمة بجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، أن القادة والجوالة والكشافة المشاركين في أعمال حج هذا العام، تم تأهيلهم وتدريبهم على العديد من الأعمال التطوعية والإنسانية والخيرية.

الكلمات الدلالية:
الكشافة ضيوف الرحمن كشافة شباب مكة موسم الحج

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