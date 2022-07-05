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صحة

يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن.. 10 فوائد مذهلة للقرنفل

يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن.. 10 فوائد مذهلة للقرنفل
١٠:٠٣:٠٣ ص، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يعتبر نبات القرنفل، من فصيلة النباتات الآسية، وهو نبات قليل السعرات، لكن له فوائد متعددة على صحة الإنسان، وكذلك العديد من الاستخدامات.

ويحتوي القرنفل على مجموعة من الفيتامينات “أ” و”ك” و”ج”، فضلاً عن عدد من المعادن المهمة والضرورية للجسم، وأبرزها:

  • الحديد.
  • المغنيسيوم.
  • الفسفور.
  • الصوديوم.
  • الكالسيوم.
  • البوتاسيوم.

وفي السطور التالية نتعرف على أهم 10 فوائد للقرنفل وهي:

1- يساعد على تقوية الذاكرة.

2- مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية وتقوية المناعة.

3- يحمي الجهاز التنفسي، ويقي من التهابات الجيوب الأنفية.

4- يقي من السرطان، لاحتوائه على الأوجينول، الذي يعزز بشكل فعال موت الخلايا السرطانية.

5- تعزيز صحة الجهاز الهضمي، والوقاية من قرحة المعدة.

6- مسكن لآلام الأسنان، والحساسية، والتهاب اللثة.

7- يقي الكبد والكلى، ويقلل من الالتهاب والإجهاد التأكسدي.

8- يسهم بفعالية في تنظيم النوم والاستفادة منه.

9- يعالج التهاب الحنجرة واللوزتين.

10- يخفض نسبة السكر والضغط العالي.

وللقرنفل فوائد أخرى جلية، في الإقلاع عن التدخين، وصحة الجلد والشعر، وتخفيف الالتهابات عمومًا، ويعمل كذلك كمضاد للبكتيريا.

ولكن على الرغم من الفوائد المتعددة للقرنفل، إلا أنه لا ينصح باستخدامه للأطفال، والنساء الحوامل، ولا قبل إجراء العمليات الجراحية، كما أنه قد يتسبب في حساسية للبعض.

الكلمات الدلالية:
الأسنان الأوعية الدموية التهابات اللثة القرنفل صحة القلب فوائد القرنفل

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