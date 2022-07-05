الـ 500 ألف ريال والباقات.. “سكني” يرد على استفسارات تشغل المواطنين

تواصل- فريق التحرير

أكد برنامج سكني أن التمويل المدعوم ينفذ بالتعاون مع الجهات المشاركة، ويمنح للمستفيد المستحق بعد حصوله على تمويل عقاري.

وأوضح البرنامج، في رده على استفسارات المواطنين، أنه سيتم دعم المتقدم أو المتقدمة للوحدة السكنية بتحمل الفوائد المترتبة على مبلغ 500 ألف ريال بنسبة معينة، وتوفير عدة خيارات سكنية، وحزمة من الخدمات، لتذليل سبل تملك المسكن الأول الملائم بشرط أن تكون حالة الطلب في منصة سكني مستحق.

الاستفادة من الباقات

وأشار إلى أن باقات الدعم السكني خاضعة لأحكام اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، وتتم الاستفادة من الباقات من خلال توقيع عقد تمويلي على أحد المنتجات التالية:

منتج وحدة سكنية جاهزة.

منتج وحدة تحت الإنشاء.

منتج البناء الذاتي.

وأطلق برنامج سكني 5 باقات دعم مالي اختيارية جديدة، موضحًا أنها تتيح للمستفيد الحصول على إجمالي مبلغ الدعم بقيمة 100 ألف ريال كدعم مالي مقدم غير مسترد عند توقيع العقد التمويلي.

والباقات هي: باقة الدعم المقدم، وباقة الإيجار، وباقة الأثاث، وباقة البناء الذاتي، وباقة تجديد المسكن.

يذكر أن سكني أحد البرامج التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والذي يوفر القرض العقاري المدعوم للأسر السعودية من أجل تمكينها من تملك المسكن الأول، وذلك للفئات التي يحددها البرنامج ومن بينها المطلقات والأرامل.