الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
صورة تاريخية للملك عبدالعزيز وابنه الملك سعود بلباس الإحرام قبل 87 عامًا
الزعاق يكشف عن حركة السحب في «موسم القيظ» خلال شهر يوليو على المملكة
“الصحة”: 4 فئات هم الأكثر عرضة للإصابة بـ”الدرن”
يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن.. 10 فوائد مذهلة للقرنفل
تنبيه متقدم من “الأرصاد”: رياحِ وأتربة وغبار على هذه المناطق حتى المساء
الـ 500 ألف ريال والباقات.. “سكني” يرد على استفسارات تشغل المواطنين

أحدث الأخبار

آخر التطورات.. إسقاط 6 صواريخ روسية و3 انفجارات جنوب أوكرانيا

آخر التطورات.. إسقاط 6 صواريخ روسية و3 انفجارات جنوب أوكرانيا
٠٩:٢٤:٣٤ ص، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم، أن دويًا لـ 3 انفجارات على الأقل سمعه السكان في ميكولايف جنوبي أوكرانيا.

وأعلن الجيش الأوكراني، أن دفاعاته الجوية أسقطت 6 صواريخ روسية في سماء دينبرو جنوبي أوكرانيا.

فيما أشارت وزيرة الخارجية البريطانية، إلى أنه يجب محاسبة روسيا على الأضرار التي تسببت فيها في أوكرانيا.

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أنه يمكن أن تخرج أوكرانيا من الحرب وتكون أكثر قوة وتطورًا، وأن عليها أن تعيد ثقة الشركات واستقطاب رؤوس الأموال من الخارج، مؤكدة أن أوكرانيا بحاجة إلى إصلاحات شجاعة مع الاستثمارات.

وأكد الرئيس الأوكراني، أنه يجب على بلاده أن تعيد بناء مؤسساتها، شاكرًا المفوضية الأوروبية على مجهودها في هذا الشأن، مؤكدًا أن روسيا دمرت البنى التحتية لبلاده.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الروسي، أن الجيش الروسي مستمر في تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وأن الوحدات التي شاركت في عمليات لوجانسك يمكن أن ترتاح، بينما تواصل الوحدات الأخرى عملياتها، مشيرًا إلى أنه لا مشاكل في نقل الحبوب ولكن العقوبات الغربية هي التي تتسبب في عرقلة وصول الشحنات.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا بريطانيا دينبرو روسيا لوجانسك ميكولايف

مواد ذات صلة

المزيد
ضبط 10 مخالفات لمكاتب تتوسط في استقدام العمالة

ضبط 10 مخالفات لمكاتب تتوسط في استقدام العمالة

منذ 8 سنوات
رسالة صوتية من «حميدان التركي» بعد رفض الإفراج عنه

رسالة صوتية من «حميدان التركي» بعد رفض الإفراج عنه

منذ 5 سنوات
مقاتلات «التحالف» تدمر مصنعًا للحوثيين ينتج صواريخ محلية الصنع باليمن

مقاتلات «التحالف» تدمر مصنعًا للحوثيين ينتج صواريخ محلية الصنع باليمن

منذ 6 سنوات
الرئيس الأوكراني: الأسابيع المقبلة من الحرب ستكون صعبة

الرئيس الأوكراني: الأسابيع المقبلة من الحرب ستكون صعبة

منذ شهر واحد

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *