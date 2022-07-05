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اليمنيون غاضبون.. مليشيا الحوثي تقرر رفع أسعار الوقود

اليمنيون غاضبون.. مليشيا الحوثي تقرر رفع أسعار الوقود
٠٩:٣٣:١٦ ص، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

استنكرت قطاعات عديدة من الشعب اليمني، التسعيرة الجديدة للوقود، التي أقرتها مليشيا الحوثي الإرهابية، وأعرب اليمنيون عن غضبهم من رفع أسعار المحروقات للمرة الخامسة على التوالي، خلال 5 أشهر.

ودشن يمنيون حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفضهم لاستغلال مليشيا الحوثي المعاناة الإنسانية التي تشهدها البلاد جراء الحرب التي أشعلتها المليشيات الإرهابية قبل سنوات.

وتسبب رفع سعر الوقود في ارتفاع كبير بأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، ما دفع الشعب اليمني للتعبير عن غضبه جراء  استثمار المليشيا للأزمات من أجل تمويل مجهودها الحربي واستمرار القتال، تنفيذًا للمشروع الإيراني.

ولفت متابعون إلى أن المليشيا سرقت النفط والغاز المرسل للناس كمساعدات، وعملت على نهب الرواتب، وذكر موقع “العربية” أن الحملة التي دشنها يمنيون انطلقت عبر هاشتاجات “الحوثي يجوع الشعب”، و”جرعة حوثية قبل العيد”.

كانت المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران أجبرت من لا يستطيع التضحية، خلال عيد الأضحى، بدفع مبالغ مالية لصندوق الزكاة كدعم للمجهود الحربي.

ووصل سعر الثور الواحد في العاصمة صنعاء إلى مليون و200 ألف ريال يمني، أي ما يعادل 18 ألف ريال سعودي، بعد أن فرضت المليشيا حصارًا كبيرًا لمنع دخول المواشي أو خروجها في صنعاء، إلا بدفع مقابل مالي قرابة 12 ألف ريال يمني على كل رأس.

الكلمات الدلالية:
أسعار الوقود الشعب اليمني حملة إلكترونية ميليشيا الحوثي

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