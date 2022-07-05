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بعد الأمر السامي من خادم الحرمين.. “حساب المواطن” يتصدر قائمة “الترند” في المملكة

بعد الأمر السامي من خادم الحرمين.. “حساب المواطن” يتصدر قائمة “الترند” في المملكة
٠٩:١٧:٤٧ ص، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر وسم “حساب المواطن” قائمة الأكثر تغريدًا داخل المملكة، اليوم، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد أن أصدر خادم الحرمين الأمر السامي بالموافقة على تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية منها 10 مليارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن.

وبلغ عدد التغريدات عبر الوسم الذي تصدر الترند داخل المملكة نحو 46 ألف تغريدة، وتناقل المتابعون خبر دعم المواطنين من مستفيدي الضمان الاجتماعي وحساب المواطن.

ووردت تغريدات عدة، عبر الوسم الأكثر انتشارًا، ترفع الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على الاهتمام بدعم المواطنين ومواجهة تداعيات غلاء الأسعار.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبناء على ما رفعه سمو ولي العهد، أصدر أمره السامي بالموافقة على تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية منها 10 مليارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن.

وتضمن التوجيه الكريم :

-إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.

– تخصيص مبلغ (ثمانية مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي.

-تخصيص مبلغ (408 ملايين) ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.

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الكلمات الدلالية:
برنامج حساب المواطن خادم الحرمين مستفيدو الضمان الاجتماعي مواجهة ارتفاع الأسعار ولي العهد

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