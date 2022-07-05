الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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خدمة اليوم.. 7 خطوات لإتمام عمليات الشراء المباشر أو الدعوات الخاصة
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خدمة اليوم.. 7 خطوات لإتمام عمليات الشراء المباشر أو الدعوات الخاصة

خدمة اليوم.. 7 خطوات لإتمام عمليات الشراء المباشر أو الدعوات الخاصة
٠٧:٤٦:٤٣ ص، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خدمة إلكترونية توضح خطوات عمليات الشراء المباشر أو الدعوات الخاصة، حيث أوضحت وزارة المالية أن هذه خدمة إلكترونية تمكن موظفي إدارة المشتريات والمنافسات في الجهات الحكومية من إدخال وإرسال عمليات الشراء المباشر أو الدعوات الخاصة بشكل إلكتروني، وتوفير كراسة الشروط والمواصفات بشكل إلكتروني، واستلام العروض بشكل إلكتروني.

* الخطوات:

1 – أدخل نوع وحالة المنافسة.

2 – أدخل اسم المنافسة.

3 – أدخل الرقم المرجعي.

4 – أرسل الدعوة للشركات والمؤسسات المختارة من خلال البحث في القائمة المسجلة بالنظام عن الاسم التجاري لمؤسسة معينة أو بالسجل التجاري أو البيانات الأخرى المتاحة.

5 – أرفق وثائق العملية بشكل إلكتروني من الشركات المدعوة.

6 – يفتح موظف المشتريات جميع العروض المرسلة بعد انتهاء وقت فتح المظاريف.

7 – يقوم موظف المشتريات بتحميل ملفات العروض بشكل إلكتروني واستعراضها.

* المتطلبات:

1 – المزيد في دليل المستخدم.

2 – الأسئلة الشائعة حول المنافسات.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم “00966114050000 – 19990″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

الكلمات الدلالية:
الدعوات الخاصة الشراء المباشر خدمة اليوم وزارة المالية

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