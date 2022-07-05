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بالفيديو.. تفويج الحجاج المرضى المنومين من “المدينة” إلى المشاعر المقدسة
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بالفيديو.. تفويج الحجاج المرضى المنومين من “المدينة” إلى المشاعر المقدسة

بالفيديو.. تفويج الحجاج المرضى المنومين من “المدينة” إلى المشاعر المقدسة
٠٨:٣٠:٢٠ ص، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

انطلقت قافلة تفويج الحجاج من المرضى المنومين في مستشفيات المدينة المنورة، عبر أسطول نقل إسعافي، وكادر طبي مؤهل ومجهز، إلى المشاعر المقدسة، لأداء مناسك الحج.

ومن جانبها، أوضحت وزارة الصحة أن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات العلاجية عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بلغ 43 ألفًا و 425 حاجًا وحاجة منذ الأول من ذي القعدة الماضي، وحتى الأحد الموافق الرابع من ذي الحجة.

كما جهزت وزارة الصحة، خلال موسم الحج للعام الجاري، منشآتها الصحية، في مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة، لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن.

وبلغ عدد المستشفيات 23 مستشفى، يساندها 147 مركزا صحيًا، وزادت سعتها السريرية إلى 4654 سريرًا، فيما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة 1080 سريرًا، والمخصصة لضربات الشمس 238 سريرًا، وعدد الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن نحو 25 ألف ممارس.

الكلمات الدلالية:
المدينة المنورة المشاعر المقدسة تفويج الحجاج المرضى موسم الحج

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