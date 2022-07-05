“الأرصاد” يتوقع نشاطًا بالرياح السطحية تؤثر على الرؤية الأفقية وظهورًا للسحب الرعدية في بعض المناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ، اليوم الثلاثاء – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية قد تؤدي الى شبة انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة نجران والاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومن منطقة مكة المكرمة كذلك الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة الى جازان.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض ، الشرقية والحدود الشمالية. في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة ظهور السحب الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة على منطقتي عسير وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط. ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي.

وتكون حالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

وفي السياق ذاته، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية ، على محافظتي الحناكية والمهد،وبيّن المركز أن الحالة تبدا الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.