الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
رئيس الطيران المدني يدشن الحافلات الكهربائية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي (صور)
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رئيس الطيران المدني يدشن الحافلات الكهربائية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي (صور)

رئيس الطيران المدني يدشن الحافلات الكهربائية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي (صور)
٠٧:٥٠:١٨ ص، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

دشن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، الحافلات الكهربائية التابعة لشركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل المساند (ساس)، الصديقة للبيئة وتعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل لنقل المسافرين.

وتحتوي الحافلة من الداخل على 3 شاشات عرض داخل كابينة الركاب، و4 شاشات عرض مراقبة للسائق، توضح جميع تفاصيل الرحلة، إلى جانب أنها تتسع لقرابة 110 ركاب، علاوة على تزويد كل حافلة بـ 14 كاميرا محيطية وداخلية بغرض تسجيل وتوثيق جميع المعلومات والوقائع داخل الحافلة، حيث خضعت الحافلات لأعلى المعايير للتأكد من سلامة وأمان الركاب بالمطارات، علاوة على نظام تكييف للهواء متطور وعالي الكفاءة، ومنطقة مخصصة لذوي الإعاقة تمنحهم خاصية التنقل الذاتي الآمن.

وتتميز الحافلات الكهربائية بكونها هادئة جدًا وتحافظ على البيئة، ولا تصدر أي ملوثات، خاصةً انبعاثات الكربون، إذ تعمل بالطاقة الكهربائية والمزودة بالعديد من التجهيزات التقنية والمعدات، إضافة إلى أنها مزودة ببطارية تتحمل الحرارة إلى 80 درجة مؤية، وشاحن سريع مطور يشحن البطارية من 0 إلى100 في غضون 3 ساعات بحد أقصى، ونظام هايدروليكي كامل ليساعد على سلاسة القيادة وأيضًا سهولة صعود ونزول الركاب.

ويأتي تدشين خدمة الحافلات الكهربائية ضمن إستراتيجية قطاع الطيران المدني الرامية إلى تعزيز زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمباني الخضراء انسجامًا مع رؤية المملكة 2030.

 

الكلمات الدلالية:
الحافلات الكهربائية جدة رؤية المملكة 2030 مطار الملك عبدالعزيز الدولي هيئة الطيران المدني

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