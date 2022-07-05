الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
جراح يحذر من تزايد حالات الشلل بسبب هذا السلوك الخاطئ
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صحة

جراح يحذر من تزايد حالات الشلل بسبب هذا السلوك الخاطئ

جراح يحذر من تزايد حالات الشلل بسبب هذا السلوك الخاطئ
٠٤:٢٧:٢٩ ص، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

حذر الدكتور حسن خاجه من انتشار حالات كثيرة من كسور في العامود الفقري وارتجاجات في المخ، بسبب استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة في الكويت.

وأوضح الدكتور خاجة أنه بسبب هذا السلوك الخاطئي، تحدث حوادث كسور العامود الفقري والمترتب عليها فقدان في الذاكرة أو الصرع أو صداع شديد.

وأشار أيضا إلى ضعف أو شلل في اليدين أو الرجلين والسبب المشترك في أكثر الحالات هو بسبب استخدام الهواتف النقالة أثناء القيادة والتي تتسبب في معظم الحوادث المرورية.

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