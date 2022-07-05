مشاريع خيرية بقيمة 5 ملايين ريال بالمزاحمية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجمعية الخيرية بمحافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض استكمال استعداداتها للمشاريع المتنوعة الرعوية، والتنموية، والمجتمعية بقيمة 4.8 ملايين ريال في موسم الحج لهذا العام.

وتشمل المشاريع الخيرية، استقبال أكثر من 1500 أضحية تقدر قيمتها بمليوني ريال وخيمة الحج على طريق مكة المكرمة الرياض.

وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية عبدالله المبدل أنه تم تحديد مواقع لاستقبال وتوزيع لحوم الأضاحي في (مقر المستودع الخيري- بحي العليا، ومقر بيت النعمة- بحي الحزيمي، وفقا لـ”الوطن”.

وأضاف أن ما يخصصه المتبرعون ليصل للجمعية من أهالي وزائري المزاحمية من العاصمة الرياض وغيرها من أضاحيهم بمعدل يصل إلى (1500) أضحية بقيمة تقديرية: 2250000 ريال.

وتابع المبدل أن من ضمن المشاريع في موسم الحج سقيا الماء، حيث يتم تزويد المساجد بعبوات الماء سعة 330ملم، ومركز خيمة الحجاج بطريق الرياض- مكة.

كذلك تم التعاقد مع مورد سقيا لمنازل الأسر التنموية للأحياء التي لا تغطيها شبكة المياه بعقود إجمالية وقدرها 200000 ريال.

وتشمل المشاريع أيضا، العناية بالمساجد ونظافتها، وصيانتها وخصوصا أجهزة التكييف، حيث تشمل الخدمات (45) مسجدًا ضمن شراكة مجتمعية مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بميزانية سنوية تتجاوز 180000 ريال.

ومن ضمن المشاريع أيضا، مشروع (تفريج كربة) وتم تخصيصه لدعم (100) أسرة فقيرة.