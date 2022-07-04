الفريق الركن «تركي بن بندر» يستقبل قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع عن لقاء جمع بين سمو قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، أثناء استقبال قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية الفريق جريجوري قيو.

وفي منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”، أكدت الوزارة أن اللقاء كان في قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي.

فيما أوضحت الوزارة أن اللقاء الذي جمع بين القائدين، سيبحثان فيه القضايا ذات الاهتمام المشترك.