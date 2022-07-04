النيابة العامة: السجن 10 سنوات وغرامة 10 ملايين لمرتكب هذا الفعل

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت النيابة العامة، عن عقوبة التسبب عمداً في تداول منتج علفي ضار بصحة الحيوان أو مغشوش أو ممنوع.

وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، حذرت النيابة من هذا الفعل، مشيرة إلى أن مرتكبه تصل عقوبته للسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون ريال، وتصل إلى 10 ملايين ريال.

وأشارت النيابة العامة، إلى أن العقوبات تشمل أيضًا المنع من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف، لمدة لا تتجاوز 180 يوماً، وإلغاء الترخيص، ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه، طبقاً للمادة الـ32 من نظام الأعلاف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/60) بتاريخ 23/ 9/ 1435هـ.

وأكدت النيابة العامة على وجوب أن تتسم الأعلاف المُعدة لتغذية الحيوانات بسلامتها ومأمونيتها، حفاظاً على صحة الحيوان والصحة العامة، وما قد ينتج عن ذلك من آثار ضارة على صحة الإنسان.