5 نصائح للوقاية من التسمم الغذائي
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حذر د.فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، من بعض الممارسات الخاطئة والتي قد تتسبب في حدوث التسمم الغذائي.
وقال الخضيري، عبر حسابه في “تويتر”: للوقاية من التسمم الغذائي التزم بالتالي:
1- احرص على الطعام الذي يتم طبخه
2- تجنب الأطعمة المبردة والمحفوظة
3- لا تترك الطعام في جو حار أكثر من ساعتين إلى 3 ساعات
4- تجنب أي طعام طازج مخلوط من عدة أصناف كالسلطة المختلطة بالمورتيديلا أو لحم.
5- اجعل كل طعام منفرد عن الآخر ولا تخلطها إلا وقت الأكل (خلطها مبكراً يسرّع نمو الميكروبات والتسمم).
التسمم الغذائي احرص على الطعام الذي تم طبخه، وليست المبردة المحفوظة،ولا تتركه في جو حار اكثر من ساعتين(الى٣).وتجنب اي طعام طازج مخلوط من عدة اصناف كالسلطة المختلطة بالمورتيديلا او لحم. إجعل كل طعام منفرد عن الاخر ولا تخلطها الا وقت الاكل(خلطها مبكراً يسرّع نمو الميكروبات والتسمم
— أ.د.فهد الخضيري (@DrAlkhodairy) July 4, 2022