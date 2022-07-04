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5 نصائح للوقاية من التسمم الغذائي
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5 نصائح للوقاية من التسمم الغذائي

5 نصائح للوقاية من التسمم الغذائي
٠٢:٠٥:١٤ ص، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذر د.فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، من بعض الممارسات الخاطئة والتي قد تتسبب في حدوث التسمم الغذائي.

وقال الخضيري، عبر حسابه في “تويتر”: للوقاية من التسمم الغذائي التزم بالتالي:

1- احرص على الطعام الذي يتم طبخه

2- تجنب الأطعمة المبردة والمحفوظة

3- لا تترك الطعام في جو حار أكثر من ساعتين إلى 3 ساعات

4- تجنب أي طعام طازج مخلوط من عدة أصناف كالسلطة المختلطة بالمورتيديلا أو لحم.

5- اجعل كل طعام منفرد عن الآخر ولا تخلطها إلا وقت الأكل (خلطها مبكراً يسرّع نمو الميكروبات والتسمم).

الكلمات الدلالية:
التسمم التسمم الغذائي الوقاية من التسمم الغذائي فهد الخضيري

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