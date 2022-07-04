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مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الثلاثاء 6 ذي الحجة.. أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء
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مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الثلاثاء 6 ذي الحجة.. أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الثلاثاء 6 ذي الحجة.. أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء
٠٢:٤٤:٢٨ ص، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
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 تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 6 ذي الحجة 1443 هجرية، الموافق 5 يوليو 2022م.

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:17

المدينة – 4:08

الرياض – 3:39

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:26

المدينة – 12:27

الرياض – 11:58

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:44

المدينة – 3:48

الرياض – 3:20

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 7:08

المدينة – 7:15

الرياض – 6:47

 

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:38

المدينة –  8:45

الرياض – 8:17

يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر هي مدينة الدمام، ويؤذن للفجر في تمام الساعة 3:19 دقيقة.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء الساعة 9:05 بمشيئة الله.

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