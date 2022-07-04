مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الثلاثاء 6 ذي الحجة.. أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 6 ذي الحجة 1443 هجرية، الموافق 5 يوليو 2022م.
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:17
المدينة – 4:08
الرياض – 3:39
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:26
المدينة – 12:27
الرياض – 11:58
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:44
المدينة – 3:48
الرياض – 3:20
○ موعد أذان المغرب
مكة – 7:08
المدينة – 7:15
الرياض – 6:47
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:38
المدينة – 8:45
الرياض – 8:17
يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر هي مدينة الدمام، ويؤذن للفجر في تمام الساعة 3:19 دقيقة.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء الساعة 9:05 بمشيئة الله.