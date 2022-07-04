تم إلغاء آلاف الرحلات الجوية.. حالة فوضى تسود مطارات عالمية

تواصل ـ فريق التحرير:

رافقت عودة الحياة إلى طبيعتها بعد انحسار جائحة كورونا؛ ظهور العديد من المشاكل في حركة المطارات بمختلف أنحاء العالم، خاصة في أميركا والقارة الأوروبية.

وسادت حالة من الفوضى عدد من المطارات الرئيسية في أوروبا وأميركا مؤخرا، بحسب تقرير رصد حالة الفوضى بالمطارات الأوروبية الكبرى.

وبرزت الفوضى في تغيير مواعيد السفر أو إلغائها علاوة على فقدان الأمتعة ووقوف المسافرين في طوابير طويلة لساعات؛ كما أدت الإضرابات ونقص الموظفين إلى إلغاء آلاف الرحلات الجوية والتسبب في طوابير طويلة بشكل يثير الإحباط بين المسافرين الراغبين في السفر.

وحاولت شركات الطيران والمطارات للتعامل مع مشاكل التوظيف وعودة حركة السفر بعد تأثرها بشكل كبير جراء قيود جائحة كورونا؛ فيما ألغيت آلاف الرحلات الجوية واصطف المسافرون لساعات في مراقبة الجوازات وجمع الأمتعة.

ووصل الأمر بمطار هيثرو البريطاني أن طلب خفض الرحلات الجوية حيث كان عدد الركاب أعلى مما يمكنه التعامل معه. لم يكن بعض الركاب على علم بإلغاء رحلتهم.