تعرف على الفرق بين الأهلية والاستحقاق في «حساب المواطن»

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، الفرق بين الأهلية والاستحقاق، وضوابط كل منهما للحصول على الدعم المستحق بالنسبة للمستفيد.

وتشمل ضوابط الأهلية ما يلي:

– شروط الجنسية للمستفيد الرئيسي

– معيار الإقامة

– توافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة

بينما تشمل ضوابط احتساب الاستحقاق الفعلي للمستفيد المعايير التالية:

– عدد أفراد الأسرة

– أعمار أفراد الأسرة

– مجموع الدخل الشهري للأسرة

وكان قد صدر مساء أمس توجيهاً كريما من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وبناء على ما رفعه سمو ولي العهد، بالموافقة على تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية منها 10 مليارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن.

وتضمن التوجيه الكريم “إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً. – تخصيص مبلغ (ثمانية مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي.

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