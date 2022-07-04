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تهز اليمن.. يتخلص من والده في مناطق سيطرة الحوثي
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دولي

تهز اليمن.. يتخلص من والده في مناطق سيطرة الحوثي

تهز اليمن.. يتخلص من والده في مناطق سيطرة الحوثي
١٢:١٥:٠٣ ص، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

شهدت محافظة حجة اليمنية، والخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين، شمالي البلاد، جريمة قتل هزت مشاعر الجميع لبشاعتها، إذ أقدم شاب على قتل والده بوابل من الرصاص.

وحسب المحامي اليمني هاني وردان، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فإن الابن ويدعى “أحمد”، أطلق وابلًا من الرصاص على صدر أبيه، فأرداه قتيلًا في الحال.

وأضاف المحامي، أن الابن لم يتكفي بقتل والده، بل استمر في ركله وسحله والعبث بجثته، دون الكشف عن دوافع الشاب لارتكاب الجريمة.

واعتبر المحامي اليمني أن هذه الجريمة تأتي استمرارًا لمسلسل قتل الأقارب في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والتي حوّلت المنطقة إلى مأتم وحزن، وهزت كل ضمير حيّ.

وشدد على أن مثل هذه الجريمة وغيرها لم تأت من فراغ، بل بسبب ثقافة الكراهية وثقافة القتل التي أنتجتها ميليشيات الحوثي الإجرامية، منذ سيطرتها على المحافظات.

الكلمات الدلالية:
الحوثيين اليمن جرائم قتل يتخلص من والده

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