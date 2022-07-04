فرصة المليشيا لـ «النهب».. الحوثي يرفع أسعار الثور «مليون» ريال يمني

تواصل ـ فريق التحرير:

تعتبر مليشيا الحوثي موسم عيد الأضحى فرصة للسلب والنهب ومضاعفة الأرباح، فتعاني العاصمة صنعاء من ارتفاع أسعار الأضاحي بشكل جنوني والثيران بشكل خاص، حيث وصل سعر الثور الواحد إلى مليون و200 ألف ريال أي ما يعادل 18 ألف ريال سعودي.

وبحسب معلومات مسربة حول رفض الكثير من الأسر التضحية والذبح نظرا لظروفهم المعيشية، وهو الأمر الذي رفضه الحوثيون، ونبهوا مسبقا إلى أن من لا يستطيع التضحية فإنه يجب عليه دفع مبالغ مالية لصندوق الزكاة كدعم للمجهود الحربي.

وطبقا لصحيفة “الوطن” يقول مصدر مقرب: إن الحوثيين منذ قرابة الشهر كثفوا حراساتهم ونقاطهم على مداخل صنعاء، وخلقوا حصارا كبيرا لمنع دخول المواشي أو خروجها إلا بدفع مقابل مالي قرابة 12 ألف ريال يمني على كل رأس.

وأضاف المصدر: أن ارتفاع سعر الثيران أصبح فكاهة يتسلى به الناس وربطوا بين ارتفاع أسعار الثيران وأهميتها لدى القيادات الحوثية، والتي استعانت بها في فترات سابقة كفدية عن بعض المشايخ الذين قام الحوثيون بقتلهم خلال فترات سابقة.

وفيما يلي نرصد تأثير الحوثي على أسعار الثيران خلال الأعوام:

2015

سعر الثور: 466 ألف ريال يمني، أي ما يعادل 700 ريال سعودي

2019

سعر الثور: 800 ألف ريال يمني، ما يعادل 12000 ريال سعودي

2022

سعر الثور: مليون و200 ألف ريال، أي ما يعادل 18 ألف ريال سعودي