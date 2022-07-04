بين 1500 و2000 ريال.. أسعار «الأضاحي» ترتفع والتجار يلجأون لهذه الحيلة

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بين 1500 و2000 ريال، ارتفعت أسعار المواشي في العديد من مناطق المملكة، وسط توقعات بارتفاعها خلال الأيام المقبلة.

وعن الظاهرة التي عادة ما تسبق أيام عيد الأضحى من كل عام، يحرص أصحاب المواشي والموردين على تقليل كمية المعروض قبل حلول العيد على نحو متعمد، والاحتفاظ بأكبر كمية لضخها إلى السوق قبل العيد بأيام قليلة.

وطبقا لصحيفة “الوطن” فالتجار يلجأون لهذه الحيلة من أجل تحقيق عوائد مالية مجزية يجنيها الباعة من الأسواق التي تشهد إقبالاً كبيراً تصعد معه الأسعار إلى نحو غير مألوف يصل أحياناً إلى 2600 ريال للرأس.

يقول المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين: “تقوم وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية بجولات رقابية مشتركة على أسواق بيع المواشي في كافة مناطق المملكة لرصد الأسعار وتحليلها، ومقارنتها بالأسعار في دول الجوار”.

ويضيف الحسين: “وضبط أي مبالغة مقصودة وغير مبررة في الأسعار، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، كما يتم التنسيق مع الموردين لزيادة المعروض من المواشي لضمان استقرار الأسعار، خصوصا مع الارتفاع المتوقع في الطلب في الفترة الحالية”.