بعد إعادة فتح باب التقديم.. حساب المواطن يعلن قبول من بلغ 18 عامًا بشرط

تواصل- فريق التحرير:

أعلن “حساب المواطن”، عن الفئات التي يمكنها التقديم في البرنامج، وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بإعادة فتح باب التسجيل.

وقال “حساب المواطن” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن برنامج حساب المواطن يستفيد منه “حاملو الجنسية السعودية”، و”حاملي بطاقات التنقل”.

كما كشف عن موقف من بلغ 18 عامًا، مشيرًا إلى أنه يمكن للفرد المستقل الذي بلغ سنه 18 سنة أو أكثر التقديم على البرنامج بشرط إقامته في مسكن منفصل.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل مواطنًا ، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كذلك يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

الإيداع خلال ساعات

كان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، أكد أن المعاش الإضافي الذي صدر بتوجيه ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- سيتم إيداع مبالغ المستحقين في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر خلال الساعات القادمة.

وكتب الوزير عبر حسابه على “تويتر” :” توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- بناء على ما رفعه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بصرف ملياري ريال بواقع معاشًا إضافيًا لمرة واحدة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، سوف يشمل جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي السابق والمطور”.

وأضاف :” وسيتم إيداع مبالغ المستحقين في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر خلال الساعات القادمة”.

توجيه ملكي كريم

وانطلاقاً من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بأبنائه من المواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله -، على ضوء دراسة مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة سموه لتطورات الأوضاع الاقتصادية في العالم وسبل حماية أبناء وبنات الوطن من الأسر المستحقة من التأثر بتداعياتها، صدر أمر ملكي كريم بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ (20) مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، منها 10.4 مليارات ريال كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن يخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.

وتضمن أمر خادم الحرمين الشريفين التالي:

أولاً: تخصيص مبلغ (ملياري) ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 1443 ـ 1444هـ ، 2022م.

ثانياً: إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.

ثالثاً: تخصيص مبلغ (ثمانية مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.

رابعاً: تخصيص مبلغ (408 ملايين) ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.