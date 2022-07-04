الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
تعرف على خدمة مبايعة المركبات عبر منصة أبشر.. تتطلب 10 شروط
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تعرف على خدمة مبايعة المركبات عبر منصة أبشر.. تتطلب 10 شروط

تعرف على خدمة مبايعة المركبات عبر منصة أبشر.. تتطلب 10 شروط
١١:٢١:٥١ م، الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت منصة أبشر تفاصيل خدمة مبايعة المركبات والشروط المطلوبة من كلا الطرفين لإتمام عملية المبايعة.

وأوضحت منصة أبشر، أن مبايعة المركبات هي خدمة تقدم إلكترونيا عبر منصة أبشر، تمكن المستفيد من مبايعة المركبة بعد معاينتها وفحصها وحصول التراضي بين البائع والمشتري على إتمام المبايعة بثمن محدد.

شروط خدمة مبايعة المركبات

– أن يكون كل من البائع والمشتري مسجلين في منصة أبشر.

– ثمن المركبة يجب أن يكون بين 500 و 1,000,000

– أن تكون حالة المركبة سليمة وغير موقوفة، مفقودة، مطلوبة، أو محجوزة.

– يمكن مبايعة المركبات من نوع “خصوصي” أو “نقل خاص” بالنسبة للمواطنين ، وفقط من نوع “خصوصي” بالنسبة للمقيمين.

– سريان رخصة السير للمركبة.

– يجب توفر فحص دوري للمركبة ساري المفعول.

– يجب توفر تأمين للمركبة ساري المفعول.

– سداد الرسوم الحكومية عبر نظام المدفوعات الحكومية (سداد) والبالغ قدرها 150 ريال سعودي.

– عدم وجود مخالفات على كل من المشتري أو المركبة.

– يمكن للمقيم امتلاك سيارتين من نوع ” خاص” و بحد أقصى 8 مقاعد لكل سيارة.

تفاصيل الرسوم

وبينت منصة أبشر تفاصيل الرسوم كالتالي: “إضافة إلى الرسوم الحكومية المطلوبة لنقل ملكية المركبة والتي يتم سدادها عبر نظام المدفوعات الحكومية (سداد)، فإن أجور إتمام المبايعة عبر منصة أبشر هي 230 ريال شاملة لقيمة الضريبة المضافة، ليتم إضافتها إلى ثمن المركبة وتدفع من قبل المشتري وهي أجور قابلة للاسترداد في حال إلغاء عملية المبايعة لأي سبب كان”.

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