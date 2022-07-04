سقوط طائرة أمريكية أثناء الهبوط على حاملات طائرات بشكل صادم (فيديو)

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في حادث صادم ارتكبه طيار أمريكي أثناء هبوطه بطائرة عسكرية على حاملة طائرات، تحطمت الطائرة قبل هبوطها على سطح الحاملة بأمتار.

ويظهر في الفيديو المروحية تحاول الهبوط فوق السفينة الحربية “يو إس إس غرين باي”، خلال تمارين عسكرية بمنطقة كوينزلاند بأستراليا.

وعندما تحطمت المروحية، كان على متنها 26 عنصرًا من البحرية الأمريكية، نجا منهم 23 فقط بينما لقي الثلاثة الباقون حتفهم، بحسب صحيفة “تلغراف” البريطانية.

وتحطمت المروحية على جانب السفينة الحربية حتى غرقت لـ 300 قدم في مياه المحيط الهادئ، وجرى سحبها في وقت لاحق.