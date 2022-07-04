الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
سقوط طائرة أمريكية أثناء الهبوط على حاملات طائرات بشكل صادم (فيديو)
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الفيديو

سقوط طائرة أمريكية أثناء الهبوط على حاملات طائرات بشكل صادم (فيديو)

سقوط طائرة أمريكية أثناء الهبوط على حاملات طائرات بشكل صادم (فيديو)
١٠:٥١:٣٢ م، الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

في حادث صادم ارتكبه طيار أمريكي أثناء هبوطه بطائرة عسكرية على حاملة طائرات، تحطمت الطائرة قبل هبوطها على سطح الحاملة بأمتار.

ويظهر في الفيديو المروحية تحاول الهبوط فوق السفينة الحربية “يو إس إس غرين باي”، خلال تمارين عسكرية بمنطقة كوينزلاند بأستراليا.

وعندما تحطمت المروحية، كان على متنها 26 عنصرًا من البحرية الأمريكية، نجا منهم 23 فقط بينما لقي الثلاثة الباقون حتفهم، بحسب صحيفة “تلغراف” البريطانية.

وتحطمت المروحية على جانب السفينة الحربية حتى غرقت لـ 300 قدم في مياه المحيط الهادئ، وجرى سحبها في وقت لاحق.

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