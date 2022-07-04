الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بعدما أحرق نسخة من المصحف الشريف.. فتاة مسلمة تطارد متطرفًا بمركبتها وتلقنه درسًا قاسيًا (فيديو)
جامعة الأمير سطام تعلن مواعيد القبول للعام الجامعي المقبل
«شرطة الرياض» تسترد 16 مركبة مسروقة استخدمت في عمليات سطو على منازل
مقتل وإصابة 24 خلال إطلاق نار بمسيرة احتفالية في ولاية إلينوي الأمريكية
ميزة جديدة وصلت إلى تطبيق إنستجرام.. 5 خطوات للتفعيل (فيديو)
بعد إعادة فتح التقديم في«حساب المواطن» بأمر ملكي كريم.. إليكم روابط التقديم

الفيديو

بعدما أحرق نسخة من المصحف الشريف.. فتاة مسلمة تطارد متطرفًا بمركبتها وتلقنه درسًا قاسيًا (فيديو)

بعدما أحرق نسخة من المصحف الشريف.. فتاة مسلمة تطارد متطرفًا بمركبتها وتلقنه درسًا قاسيًا (فيديو)
١٠:٣٦:٣٨ م، الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

نشرت وسائل إعلام نرويجية، فيديو وثقه أحد الأشخاص لفتاة مسلمة تطارد ناشطا يمينيا متطرفا، بعدما أحرق نسخة من المصحف الشريف، في حي تعيش فيه جالية مسلمة كبيرة بضواحي العاصمة أوسلو.

وتمكنت المرأة من قلب مركبة الناشط اليمني على الطريق بعد مطاردته، ثم فرت هاربة بعدما نجحت في إعطائه درسًا قاسيًا.

وأظهر مقطع فيديو متداول، لحظة هروب الناشط المتطرف لارس ثورن، زعيم حركة “أوقفوا أسلمة النرويج”، لكن قامت السيدة بملاحقته، ما تسبب في انقلاب سيارته.

من جانبها أعلنت الشرطة النرويجية، القبض على المرأة المسلمة، وقالت الشرطة في بيان لها، إنه تم القبض على السائقة ومسلم آخر بتهمة الاصطدام عمدًا بسيارة ثورن، معلقة: “لدينا كل الأسباب للاعتقاد بأن السيارة صُدمت عمدًا”.

الكلمات الدلالية:
الشرطة النرويج حرق نسخة من المصحف فتاة مسلمة

مواد ذات صلة

المزيد
شاهد.. تلاوة خاشعة للشيخ «ياسر الدوسري» من صلاة الفجر بالحرم المكي

شاهد.. تلاوة خاشعة للشيخ «ياسر الدوسري» من صلاة الفجر بالحرم المكي

منذ سنتين
أبخرة متصاعدة من بحيرة «متشجان» المتجمدة (فيديو)

أبخرة متصاعدة من بحيرة «متشجان» المتجمدة (فيديو)

منذ 3 سنوات
«وعلى الله فليتوكل المؤمنون» تلاوة خاشعة للشيخ عبدالله الجهني فجر اليوم

«وعلى الله فليتوكل المؤمنون» تلاوة خاشعة للشيخ عبدالله الجهني فجر اليوم

منذ سنة واحدة
بالفيديو.. اشتعال طائرة قبيل صعود الركاب في كازاخستان

بالفيديو.. اشتعال طائرة قبيل صعود الركاب في كازاخستان

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *