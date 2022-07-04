بعدما أحرق نسخة من المصحف الشريف.. فتاة مسلمة تطارد متطرفًا بمركبتها وتلقنه درسًا قاسيًا (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

نشرت وسائل إعلام نرويجية، فيديو وثقه أحد الأشخاص لفتاة مسلمة تطارد ناشطا يمينيا متطرفا، بعدما أحرق نسخة من المصحف الشريف، في حي تعيش فيه جالية مسلمة كبيرة بضواحي العاصمة أوسلو.

وتمكنت المرأة من قلب مركبة الناشط اليمني على الطريق بعد مطاردته، ثم فرت هاربة بعدما نجحت في إعطائه درسًا قاسيًا.

وأظهر مقطع فيديو متداول، لحظة هروب الناشط المتطرف لارس ثورن، زعيم حركة “أوقفوا أسلمة النرويج”، لكن قامت السيدة بملاحقته، ما تسبب في انقلاب سيارته.

من جانبها أعلنت الشرطة النرويجية، القبض على المرأة المسلمة، وقالت الشرطة في بيان لها، إنه تم القبض على السائقة ومسلم آخر بتهمة الاصطدام عمدًا بسيارة ثورن، معلقة: “لدينا كل الأسباب للاعتقاد بأن السيارة صُدمت عمدًا”.