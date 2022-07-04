«حساب المواطن» يحدد موعد إيداع الدعم الإضافي للدفعة الجديدة.. 6 خطوات للتسجيل

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أعلن المتحدث الرسمي لـ حساب المواطن أنه سيتم إيداع الدفعة الـ 56 للمستفيدين المكتملة طلباتهم يوم الأربعاء 6 يوليو 2022م ويشمل مبلغ الدفعة الدعم الإضافي.

في سياق متصل، حدد برنامج حساب المواطن، خطوات التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدعم كالتالي:

1- إنشاء حساب جديد

2- تسجيل الدخول للموقع

3- تغيير كلمة المرور

4- التأكد ومراجعة البيانات

5- رفع الوثائق المطلوبة

6- إدخال البيانات

يذكر أنه صدر التوجيه الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وبناء على ما رفعه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالموافقة على تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية منها 10 مليارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن.

وتضمن التوجيه الكريم “إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً”، وتخصيص مبلغ (ثمانية مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي.

الآن بإمكانكم التسجيل في برنامج #حساب_المواطن وذلك عبر

الرابط:https://t.co/u8K0etss7W

علمًا بأن المستفيدين المؤهلين الحاليين لشهر يوليو لا يتوجب عليهم زيارة الموقع أو التسجيل. pic.twitter.com/RHAKeB1wrT — حساب المواطن (@citizenaccount) July 4, 2022