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«شرطة الرياض» تسترد 16 مركبة مسروقة استخدمت في عمليات سطو على منازل
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محليات

«شرطة الرياض» تسترد 16 مركبة مسروقة استخدمت في عمليات سطو على منازل

«شرطة الرياض» تسترد 16 مركبة مسروقة استخدمت في عمليات سطو على منازل
١٠:١٧:٥٢ م، الإثنين، ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

استردت شرطة منطقة الرياض 16 مركبة مسروقة استخدمت في عمليات سطو على منازل وقبضت على سارقيها.

وأوضح بيان نشره الأمن العام عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنهم 4 مواطنين ومقيم من الجنسية الأردنية.

وتابع البيان :”  وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة”.

وقبل قليل أعلن الأمن العام، أن شرطة منطقة مكة المكرمة قَبَضَتْ على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لبيعهم سندات هدي والحج عن الغير؛بغرض النصب والاحتيال.

وأوضحت الشرطة أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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سرقة مركبات سرقة منازل شرطة الرياض ضبط مواطنين

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